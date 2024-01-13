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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine acı haber ulaştı. Şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, ailenin kaldığı konteyner ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin naaşı ise bugün toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı
13.01.2024 - 11:12,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı konteyner ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan saldırıda şehit olanlardan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Konteynerde kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir'in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki konteynerde yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı konteyner bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı Dulkadiroğlu'nun Şerefoğlu Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında bugün ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Bir yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Şehidin yakını İsmail Kaya, "Konteynerde yaşıyorlardı. İki kız kardeşi, anne baba ve kendisi vardı. Kendisi askerlik görevine başladı, ev almak istiyordu. Allah rahmet eylesin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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