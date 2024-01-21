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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
21.01.2024 - 09:58,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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