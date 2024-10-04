Pençe-Kilit Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sonucu teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme şu şekilde: 28 adet el bombası, 7 adet 107 mm ÇNRA roketi, 1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 adet Konkurs tanksavar mühimmatı, 3 adet 81 mm'lik havan, 5 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör, 4 adet Glock marka tabanca, 2 adet Beretta marka tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği, muhtelif cins ve miktarda piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 7 adet aydınlatma fişeği, 1 adet sarı sis mühimmatı, 1 adet 5,56 mm bastırıcı, 1 adet 7,62 mm bastırıcı, 1 adet Yaesu araç telsizi, 2 adet termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 2 adet dizüstü mini bilgisayar, 1 adet Macbook, 1 adet tablet, 4 adet ses kayıt cihazı, 1 adet Gopro kamera, 4 adet harici disk, 1 adet powerbank, 8 adet cep telefonu, 5 adet fotoğraf makinesi, 12 adet hafıza kartı, 4 adet flash bellek, 1 adet IR aydınlatıcı, 1 adet radyo, 2 adet wifi cihazı, 5 adet güneş paneli, 1 adet UPS cihazı, 4 adet akü, 1 adet dikiş makinesi, bin dolar, 203 bin Irak dinarı, çok sayıda muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman" ifadelerine yer verildi. - ANKARA