Şırnak'ta PKK saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için tören düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için tören düzenlendi

Şırnak\'ta PKK saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için tören düzenlendi

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için Şırnak'ta şehit uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi Niğde'ye gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

10.04.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
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Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için Şırnak'ta şehit uğurlama töreni düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi ile yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın cenazesi Niğde'ye gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için tören düzenlendi - Son Dakika

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