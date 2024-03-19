Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin naaşı, Bingöl'e hava yoluyla uğurlandı.
Törene; Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu şehidi için tören düzenlendi - Son Dakika
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