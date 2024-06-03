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Pencereye çıkan çocuk 5 kattan düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde camı açık pencereye çıkan çocuk, sinekliğe dayanmasıyla 5 kattan yere çakıldı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak Şafak Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5' katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki C.T. isimli çocuk, evin camına çıktı. Sinekliğe dayanan çocuğun ağırlığı ile C.T. 5 kattan düştü. Zemine çakılan çocuk ağır şekilde yaralanırken durumu fark eden aile 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından çocuk Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.