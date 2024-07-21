Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip, 159 personel müdahale etti. 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangına havadan müdahalede bulundu. 4 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. - İSTANBUL