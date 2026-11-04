Pendik Güllübağlar'da aracına binmeye çalışan kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Pendik Güllübağlar'da aracına binmeye çalışan kişi silahlı saldırıda yaralandı

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Pendik Güllübağlar\'da aracına binmeye çalışan kişi silahlı saldırıda yaralandı
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Pendik Güllübağlar\'da aracına binmeye çalışan kişi silahlı saldırıda yaralandı
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Pendik Güllübağlar'da dün aracına binmeye çalışan bir kişi, iddiaya göre husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi sürerken seken kurşunlar bir kafenin dış balkon camını kırdı; kaçan şüpheliler aranıyor, saldırı anı kamerada.

İstanbul'un Pendik ilçesinde aracına binmeye çalışan bir kişi, araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, seken kurşunlar çevredeki bir kafenin dış balkon camlarını kırdı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Pendik ilçesi Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracına binmeye çalışan bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Araçla olay yerine gelen şahıslar, ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği çevredeki bir kafenin dış balkon camları kırıldı.

Olayın ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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