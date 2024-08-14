Pendik Marmaray istasyonunda gerçekleşen kavgada 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Pendik Marmaray istasyonunda gerçekleşen kavgada 2 kişi adliyeye sevk edildi

Marmaray'a ücretsiz binmeye çalıştı, güvenliğe orakla saldırdı. Pendik'te Marmaray istasyonunda kart basmadan geçiş yapan kişiler ile güvenlik görevlisi arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönmüştü. Kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

14.08.2024 20:56
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Pendik Marmaray istasyonunda gerçekleşen kavgada 2 kişi adliyeye sevk edildi

Marmaray'a ücretsiz binmeye çalıştı, güvenliğe orakla saldırdı

İSTANBUL - Pendik'te Marmaray istasyonunda kart basmadan geçiş yapan kişiler ile güvenlik görevlisi arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönmüştü. Kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 19.45 sıralarında Pendik ilçesi Marmaray istasyonunda kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerinde inceleme başlattı. Olayda M.T. isimli kadın şahıs ile yaşı küçük S.G. isimli şahsın, Marmaray istasyonu turnikelerinden geçtiği sırada güvenlik görevlisi Y.G. isimli şahsın kart basmadan geçen şahısları dışarı çıkarttığı için aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

Orakla güvenliğe saldırdı

Kavgaya dönen tartışmada S.G. isimli şahsın Y.G.'ye yumruk atarak yanında bulundurduğu çuvalın içerisinden orak çıkararak güvenlik görevlisine salladı. Orak, olay yerinde bulunan istasyon sorumlusu S.Ö. isimli şahsa geldi ve S.Ö. yaralandı. Olayın etkisiyle sorumluluk bölgesinde yanında bulundurduğu kurum silahını çıkaran Y.G., bir süre sonra silahını geri kılıfına taktı. S.G.'nin elinden kesici aleti alan Y.G. kendisini muhafaza altına aldı.

22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada 22 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan M.T. isimli kadın şahıs ile S.G. isimli şahıs "Kasten Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik Marmaray istasyonunda gerçekleşen kavgada 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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