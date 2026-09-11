Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin davada sanık 4'üncü kez hakim karşısında - Son Dakika
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Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin davada sanık 4'üncü kez hakim karşısında

Pendik\'te 15 yaşındaki Işıl\'ın ölümüne ilişkin davada sanık 4\'üncü kez hakim karşısında
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Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazada 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Ömer Faruk Ballı 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tanıkları dinleyip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Ömer Faruk Ballı 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tanıkları dinleyerek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 18 Mayıs 2025 tarihinde Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşı tarafına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ömer Faruk Ballı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün 4'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç, Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Işıl Öykü Dinç'in arkadaşları ve yakınları destek için duruşma salonu dışında bekledi.

"Araç hızlıydı kırmızıda duramadı"

Mahkemede dinlenen tanık Mustafa K. "Olay tam önümde oldu. Arabanın içinde Tuzla istikametine geçecektim. Bana yeşil yandı, geçeceğim sırada olay oldu. Çarptıktan sonra 50-60 metre ileride durdu. Araç hızlıydı kırmızıda duramadı. Yayanın çıktığı istikamette araçlara kırmızı yanıyordu. Aracı kadın kullanıyordu. Olay sonrasında şoförleri değiştirdiler" dedi.

"İyi misin diye sorup olay yerine gittim"

Sanık Ömer Faruk Ballı, "İlk ifademde dediğim gibi aynı geçerli. Kırmızı ışıkta geçtiğimi durmadığımı söylüyor. Hadi önümdeki geçti, ben geçtim ve arkamdaki neden kırmızıda geçiyor. Ayrıca, trafik işaretinin yan tarafında bekleyenler neden bekliyorlar. Durdum, yavaşladım sağ çektim. Çıktım eşimin tarafımdaki kapı içe göçtüğü için açılmıyordu. Ona iyi misin diye sorup olay yerine gittim" şeklinde konuştu.

"Benim suçum yok diyordu"

Tanık Yunus G., "Oraya piknik yapmaya gitmiştik çimlerde oturuyorduk. Kaza oldu baya bir gürültü çıktı. 5 dakika orada oturduktan sonra kazaya bakmak için gittim. Küçük kız yerdeydi. Baya sürüklenmişti. Arabaya baktım arabada bir bayanla erkek vardı. Sağ çamurluk, kaput ve sağ cam kısımları zarar görmüştü. Çok tedirgindi yani ben yapmadım benim suçum yok diyordu. Kız bir anda önüme atladı dedi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Mahkeme, Pendik, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin davada sanık 4'üncü kez hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin davada sanık 4'üncü kez hakim karşısında - Son Dakika
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