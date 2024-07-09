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Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binada maddi hasar oluştu.

Pendik'te Yayalar Mahallesi'nde Akın Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısında maddi hasar oluştu. - İSTANBUL