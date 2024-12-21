Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Pendik sahilinde denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

21.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:36
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İstanbul'un Pendik ilçesinde 13.30 sıralarında sahildeki balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime A, bir süre bekledikten sonra denize atladı.

Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DENİZE ATLAYAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Denizde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler yaşlı kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrollerde Azime A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

Azime A.'nın denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Ne Derdin Vardı Teyzem Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    77 iyi yaşamış maşallah 77den sonra hastalık dert çile huzur evi yalnızlık sonrası 1 gün yatak 2 gün toprak Allah her şeyin hayırlısını versin 0 0 Yanıtla
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