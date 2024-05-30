Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayetiyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayetiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Pendik\'te 79 yaşındaki Nihat Salih\'in cinayetiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayetiyle ilgili şüpheli Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.05.2024 13:06
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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık ifadesi ortaya çıkan şüpheli, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Pendik'te 27 Mayıs tarihinde konteynere çöp atan bir vatandaş parçalara ayrılmış ceset buldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Bilal D.'nin, olay günü sabah saatlerinde çöp konteynerine beyaz renkli bir kova ile geldiğini, elindeki kovayı konteynere boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerinin yanındaki yeşillik alana attığını tespit etti. Bilal D., Pendik'te bulunan ikametinde olay esnasında kullandığı suç unsuru olan balta ile yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Bilal D. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Olay günü bahçemde bulunan otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak ilaç istedim. Saat 13.30-14.00 sıralarında yanımdan ayrıldı. C. ve K.H.'den 10 bin TL alacağı vardı. Kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti. Daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim. Evdeki çöplerimi attım. Ev sahibi, büyük kızı ve damadı beni gördü. Daha sonra eşim ile görüntülü görüştüm ve sonra uyudum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

DNA testi ele verdi

Şüphelinin evinde bulunan ve incelenmek üzere muhafaza altına alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde maktul şahsa ait DNA örnekleri tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Şüpheli Bilal D., gözaltına alındıktan sonra dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüpheli Bilal D.'yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayetiyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayetiyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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