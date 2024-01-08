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Pendik'te aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Pendik'te aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Pendik'te aşırı yağıştan dolayı bir İlköğretim okulunun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı uzun çalışmalar sonucunda kaldırıldı. Olay, 19.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa üzerinde yaşandı.

Pendik\'te aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
08.01.2024 - 22:41,
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Pendik'te aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

İSTANBUL - Pendik'te aşırı yağıştan dolayı bir İlköğretim okulunun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı uzun çalışmalar sonucunda kaldırıldı.

Olay, 19.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yer alan Artuklu İlköğretim okulunun istinat duvarı aşırı yağıştan dolayı yıkıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, zabıta ekipleri ve Belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekiplerine ait iş makineleri yaklaşık iki saat çalışmanın ardından yıkılan istinat duvarını yol üzerinden kaldırdı. Zabıta ve polis ekipleri yıkılan istinat duvarının bulunduğu yolu trafiğe kapatarak olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
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