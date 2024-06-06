Pendik'te Beton Mikseri Otomobilin Üzerine Devrildi

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Pendik'te seyir halindeki beton mikseri bir anda yerinden koparak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda ölen ya da yer alan olmadı.

Kaza, Pendik Tevfik İleri Caddesi'nin yan yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Karbeton firmasına ait Mercedes markalı 34 EN 2299 plakalı beton mikseri bir anda koptu. İçi beton dolu mikser, yol kenarında park halinde olan 34 HKL 097 plakalı Skoda markalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL