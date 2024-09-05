Börekçideki kavga böyle başlamış! Taciz mesajını görünce peçeteliği kapıp kafasına indirmiş - Son Dakika
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Börekçideki kavga böyle başlamış! Taciz mesajını görünce peçeteliği kapıp kafasına indirmiş

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İstanbul'un Pendik ilçesinde sipariş götürdüğü evdeki genç kadına telefonla taciz eden şahsın çalıştığı börekçiyi basan öfkeli koca, çalışanlar tarafından öldüresiye dövülüp bıçaklanmıştı. Kavganın başladığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, videoda börekçiye giden kocanın masada bulunan peçetelikle iş yeri çalışanın kafasına vurduğu görülüyor. Öte yandan börekçiye isim hakkı veren firmanın ortağından da infial yaratan olaya ilişkin açıklama geldi.

05.09.2024 15:29
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İstanbul Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlarla kavga etti. Kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan olayın yaşandığı börekçiye isim hakkı veren firmanın ortağından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Olay Pendik'te geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında 'Meşhur Sarıyer Börekcisi'nde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

MASADAKİ PEÇETELİKLE KAFASINA VURMUŞ

Bu durumu öğrenen kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. U.B. işletmede çalışan İ.D.'nin kafasına masada bulunan peçetelik ile vurarak yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de bıçakla olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.D. ve İ.D. adliyeye sevk edildi.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın başlangıç anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen U.B.'nin, iş yeri çalışanı İ.D.'nin kafasına masada bulunan peçetelik ile vurduğu görülüyor. Daha sonra iş yeri çalışanı ve İ.D.'nin ağabeyi olan Ö.D. de elinde bıçakla U.B.'ye saldırıyor.

FİRMANIN ORTAĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan 'Meşhur Sarıyer Börekçisi' adlı firmanın ortağı olan Seyfetulah Şahin, olayın yaşandığı dükkana daha önceden isim hakkı verdikleri ve dükkanın 'franchise' olduğunu belirtti. Şahin, yaşanan olayın hemen ardından olaya karışan iki iş yeri çalışanının işten çıkarıldığını ve isim hakkı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Seyfetulah Şahin yaptığı açıklamada, "Firmamızın ismi böyle bir olay da geçtiği için tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Olayın yaşandığı şube ile bizim bir ilgimiz alakamız yok, sadece biz isim hakkımızı kullanmayı onlara vermişiz. Franchise olarak ismimizi kullanıyorlar. Biz firma sahipleri olarak bu işi ilk duyduğumuz anda oraya gittik, orada çalışan 17-18 yaşlarındaki genç bir çocuk abisi ile aynı iş yerinde çalışıyor. O genç çocuk hanımefendiye mesaj atıyor hanımefendi de eşine mesajı atıyor. Eşi de dükkana geliyor ve 'telefonu kullanan kimdir' diye soruyor. Ben o insanın da ruh halini anlayabiliyorum, o konuda bir şey demiyorum ama biz firma olarak keşke iletişimde olabilseydik. Cezası neyse biz kendimiz verirdik. Sonra o genç arkadaşın abisi de soruyor 'bir şey mi var' diye. Adam 'yok' diyor. Gelen beyefendi mesaj atan çocuk lavabodan çıktığı anda bir iki kelime söyledikten sonra masadan aldığı cisimle kaşını patlatıyor.

O olayı gören abisi olayın ne olduğunu bilmediği için direkt saldırıyor. Bu olaydan sonra dışarıda da kargaşa oluyor polisler bunları götürdükten sonra kimse kimseden şikayetçi olmamış. Şikayetçi olunmamasına rağmen biz firma olarak 2 personeli derhal işten çıkardık, franchise anlaşması yaptığımız firmayla sözleşmeyi tek taraflı fethettik. Ama bizim firma olarak herhangi bir şubemizin burası ile bir olma imkanı yok. Bir firmada 2 şahsın yaptığı saygısızlıktan dolayı kimse firmadaki bütün çalışanların emeğine gölge düşürmesin, kimse bizi karalamaya çalışmasın. Biz ne gerekiyorsa yapacağız gereken bütün yasal işlemler yapılacak. Bizim firma olarak burada bir suçumuz olmadı, tam tersine şahıslar birbirinden şikayetçi olmamasına rağmen biz bu arkadaşların işten çıkarılmasına ve sözleşmenin feshine karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Börekçideki kavga böyle başlamış! Taciz mesajını görünce peçeteliği kapıp kafasına indirmiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Börekçideki kavga böyle başlamış! Taciz mesajını görünce peçeteliği kapıp kafasına indirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selim Kayisi: Ben yine de kocanın tarafındayım. 135 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak: Kocanın yerinde olan hepsini tarardı 62 0 Yanıtla
  • ????? ????: Yine cehalet ve bir sürü sorularla dolu hüzünlü bir son 17 yaşında bir çocuk eve sipariş götürüyor kadının davranışı kadının giyimi tavır göz önünde bulundurulmadan o kadın kocası anlamasan dinlemeden öldürmeye gidip ölüyor CEHALET,FİTNE, FESAD , dolu Ben olsam anlaşmamı fes etmezdim Yazık . 1 47 Yanıtla
  • Ramo: bu dükkan derhal kapatılmalıdır 24 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır: Siz şubelere isim hakkı veriyorsunuz fakat iç deneyim mekanizmasını unutmuşsunuz ? Ben mağdur şahsın yerinde olsam; 1- kişisel verileri izinsiz kullandığı için 2-taciz den 3- darp ve adam bıçaklama dan Hem şahıslara hemde isim halkı olan firmaya dava açardım, yok öyle onlar bizim franchise miz felan , firma ana sorumlu tek sorumlu malum çalışanlarıda ahlak sorunlu 24 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hem taciz et üstüne dayak at bıçakla. Bu iş burada kalmayacağını şimdiden söyleye bilirim. 23 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Konuşan arkadaş sen olsan ne yapardın … 14 0 Yanıtla
  • mehmed demir: Demekki neymiş ismini taşıyor önemli bu frencesmi herneyse herkese araştirilmadan sorulmadan e devletten mahkemeleri ciktilar kayitlari sabikalari istenmeden verilmezmiş Dedesini bile soracaksin isim senin imza senin Özellikle hemşerilerine verme artık işim olmaz uğramam üstelik sarıyerliyim sorumsuzluk bu.. 6 1 Yanıtla

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