Pendik'te Cip ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Pendik'te Cip ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Sıkıştı

Pendik'te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

18.05.2024 11:56
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Pendik'te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik'te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ayşe Ilgın S. kontrolündeki bir cip ile aynı yönde seyir halinde olan Ramazan A. yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüjdeki beton bariyere çarptı. Ramazan A. araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı sürücü Ramazan A. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Cip ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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