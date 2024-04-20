Pendik'te çocuk parkında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlerin metrelerce yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yoğun duman ve metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika
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Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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