Pendik'te Drift Yapan Sürücülere Ceza - Son Dakika
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Pendik'te Drift Yapan Sürücülere Ceza

Pendik'te drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere toplamda 82 bin 918 TL ceza kesildi.

10.11.2024 13:03
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Pendik'te drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü hakkında 50 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Drift atarak trafik kazasına neden olan başka bir araç sürücüsüne ise 32 bin 233 TL para cezası kesildi. Araç sürücülerinin drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Kasım 2024 tarihinde Pendik Harmandere Mahallesinde bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, plakasından kimlik bilgileri tespit edilen İ.K. isimli araç sürücüsü yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan İ.K. isimli araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Drift Atmak', 'Alkolmetreye üflememek' maddelerinden toplamda 50 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 2 yıl süre ile el konularak araç trafikten men edildi.

Öte yandan, aynı tarihte Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift atması sonucu meydana geldiği belirlendi. Yakalanan H.Ö. isimli araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Drift Yapan Sürücülere Ceza - Son Dakika

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