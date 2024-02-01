Pendik\'te Ehliyetsiz Sürücüden Korkunç Kaza: Yaralanan Genç Acı İçinde Çığlıklar Attı

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Pendik'te virajı alamayan ehliyetsiz sürücü otomobile çarptı, yaralanan genç acı içinde çığlıklar attı

İSTANBUL - Pendik'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil seyir halindeyken virajı alamayarak, yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpan otomobilde bulunan bir yolcu araç içerisinde sıkıştı. Araçtan çıkarılan ve sedyedeyken acılar içinde bağıran yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik'te Batı Mahallesi, Sahil Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametinde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 DZZ 119 plakalı otomobil seyir halindeyken virajı alamayarak, sol şeritte seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FCR 933 plakalı otomobile çarptı. Çarpan otomobilin yolcu koltuğunda oturan Samet Y. sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Samet Y.'yi yaptığı çalışmayla kurtardı. Bacağında çıkık olduğu tespit edilen Y., sağlık ekiplerince ambulansa koyulurken acı içinde bağırdı. Yaralı Samet Y. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 34 DZZ 119 plakalı otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. İki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.