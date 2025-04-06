Pendik'te feci kaza: 4 ölü

Pendik'teki feci kazada hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeyken tırın altına giren otomobilde hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Bayram tatilini fırsat bilen Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız isimli öğretmen arkadaşlar Zonguldak Ereğli'den Umman'a gezmeye gitmek istedi. Kalyoncu'ya ait aracı ise havalimanında bıraktı. Gezilerini tamamlayan 2 arkadaş aynı araç ile havalimanından yola çıktı. Ardından Özgür Yıldız, ablası Ayşen Yıldız Tanberk ve eniştesi Sadi Tanberk'i alıp Düzce'ye götürmek istedi. Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde ise otomobil aşırı hız nedeniyle duramayıp gişelerden geçmeye çalışan bir tırın altına girdi. Feci kazada araçtaki 4 şahıs hayatını kaybetti. Cenazeler önce hastaneye ardından da otopsi işlemleri yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan DNA işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kalyoncu'nun cenazesinin Zonguldak Ereğli'de, Yıldız ve Tanberk ailesinin cenazelerinin ise Düzce'de defnedileceği öğrenildi.