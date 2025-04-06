Pendik'te feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te feci kaza: 4 ölü

Geniş Video İzle

Pendik'te tırın altına giren otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

06.04.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'teki feci kazada hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeyken tırın altına giren otomobilde hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Bayram tatilini fırsat bilen Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız isimli öğretmen arkadaşlar Zonguldak Ereğli'den Umman'a gezmeye gitmek istedi. Kalyoncu'ya ait aracı ise havalimanında bıraktı. Gezilerini tamamlayan 2 arkadaş aynı araç ile havalimanından yola çıktı. Ardından Özgür Yıldız, ablası Ayşen Yıldız Tanberk ve eniştesi Sadi Tanberk'i alıp Düzce'ye götürmek istedi. Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde ise otomobil aşırı hız nedeniyle duramayıp gişelerden geçmeye çalışan bir tırın altına girdi. Feci kazada araçtaki 4 şahıs hayatını kaybetti. Cenazeler önce hastaneye ardından da otopsi işlemleri yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan DNA işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kalyoncu'nun cenazesinin Zonguldak Ereğli'de, Yıldız ve Tanberk ailesinin cenazelerinin ise Düzce'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Otomobil, Adli Tıp, 3-sayfa, Pendik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te feci kaza: 4 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

12:14 Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
10:49 Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 12:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik'te feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement