Pendik'te İki Çöp Konteynerinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Pendik'te İki Çöp Konteynerinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayı araştırmaya devam ediyor.

27.05.2024 15:37
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Pendik'te dehşet: İki çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi. Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İki Çöp Konteynerinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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