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Pendik'te İlköğretim Okulu İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Pendik'te İlköğretim Okulu İstinat Duvarı Çöktü

Pendik ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Artuklu İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, belediye ekipleri tarafından duvar kaldırıldı.

Pendik\'te İlköğretim Okulu İstinat Duvarı Çöktü
08.01.2024 - 22:30,
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Pendik'te aşırı yağıştan dolayı bir ilköğretim okulunun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından çöken duvar uzun çalışmalar sonucunda kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik ilçesi Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Artuklu İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı aşırı yağıştan dolayı yıkıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yıkılan istinat duvarını yol üzerinden kaldırdı. Zabıta ve polis ekipleri, yıkılan istinat duvarının bulunduğu yolu trafiğe kapatarak, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İlköğretim Okulu İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika


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