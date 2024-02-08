Kiracısını tehdit eden dükkan sahibi özür dileyip açıklama yaptı

İstanbul Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada gergin anlar yaşandı. Dükkan sahibi Osman Kızıltaş, kiracısına, "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" sözleriyle tehdit etti. Yaşananların ardından dükkan sahibi açıklama yaptı. Kızıltaş, dükkandan çıkması halinde kiracısından iki aylık kirayı almayacağını ve taşınmasına yardım edeceğini ifade etti.
Kiracının, dükkan sahibiyle yaşadığı tartışma anlarının görüntüsü basına yansıyınca dükkan sahibi geri adım attı.
Osman Kızıltaş, "Benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim" dedi.
Dükkan sahibi Kızıltaş, 8 yıllık kiracısının kendisine düzenli ödeme yapmadığını, kira bedeli olarak kiracının kendisine piyasa değerinden daha düşük ücretler ödediğini iddia etti. Dükkandan çıkmasını isteyince de, 'Bana 200 bin TL vereceksin yoksa dükkandan çıkmam' dediğini söyledi.
Kızıltaş, "Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim. Bunun için özür dilerim. Kiracımın çıkmasını istiyorum. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Kendisinden de özür diliyorum. O anda gözüm görmedi, 'Ne yaparsa yapsın çekerse çeksin' dedim. Biz kendisini ikna edeceğiz. İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Biz kendi yerimizi kendimiz kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından tarafların nasıl anlaşacağı merak konusu.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kiracısını tehdit eden dükkan sahibi özür dileyip açıklama yaptı - Son Dakika
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