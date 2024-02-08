Kiracısını tehdit eden dükkan sahibi özür dileyip açıklama yaptı - Son Dakika
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Kiracısını tehdit eden dükkan sahibi özür dileyip açıklama yaptı

Pendik'te bir dükkan sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi, kiracısına tehditlerde bulunarak çıkmasını istemişti. Dükkan sahibi, kiracısının dükkandan çıkması halinde iki aylık kira bedelini almayacağını ve taşınmasına yardım edeceğini açıkladı.

08.02.2024 11:23  Güncelleme: 12:58
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İstanbul Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada gergin anlar yaşandı. Dükkan sahibi Osman Kızıltaş, kiracısına, "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" sözleriyle tehdit etti. Yaşananların ardından dükkan sahibi açıklama yaptı. Kızıltaş, dükkandan çıkması halinde kiracısından iki aylık kirayı almayacağını ve taşınmasına yardım edeceğini ifade etti.

Kiracının, dükkan sahibiyle yaşadığı tartışma anlarının görüntüsü basına yansıyınca dükkan sahibi geri adım attı.

"DÜKKANDAN ÇIKARSA 2 AYIN KİRASINI İSTEMİYORUM"

Osman Kızıltaş, "Benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim" dedi.

"200 BİN TL VERMEZSEN DÜKKANDAN ÇIKMAM" İDDİASI

Dükkan sahibi Kızıltaş, 8 yıllık kiracısının kendisine düzenli ödeme yapmadığını, kira bedeli olarak kiracının kendisine piyasa değerinden daha düşük ücretler ödediğini iddia etti. Dükkandan çıkmasını isteyince de, 'Bana 200 bin TL vereceksin yoksa dükkandan çıkmam' dediğini söyledi.

ÖFKELİ DÜKKAN SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ

Kızıltaş, "Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim. Bunun için özür dilerim. Kiracımın çıkmasını istiyorum. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Kendisinden de özür diliyorum. O anda gözüm görmedi, 'Ne yaparsa yapsın çekerse çeksin' dedim. Biz kendisini ikna edeceğiz. İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Biz kendi yerimizi kendimiz kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından tarafların nasıl anlaşacağı merak konusu.

Kiracısını tehdit eden dükkan sahibi özür dileyip açıklama yaptı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Basar: İstemezsin tabi 10 katı fazla kiraya çakacaksın dükkanı başkasına çünkü çakal carlos ne güzel demiş koca ömer ra bir kişinin kıldığı namaza bakmayınız Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu? Ona bakınız 247 32 Yanıtla
  • Serkan Basar: Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; –Konuştuğunda doğru söylüyor mu? –Kendisine bir şey emânet edildiğinde, emânete riâyet ediyor mu? –Dünya ile meşgul olurken helâl-haram hassâsiyetini gözetiyor mu? İşte bunlara bakınız.” Hz Ömer Ra 147 22 Yanıtla
  • alos : Ahirete iman edip dünya malına tapanlar silsilesi 141 19 Yanıtla
  • Ali Arslan: Özürle gecistirilirmi sakallı,resmen suç isledin şu andaki adalet cezanı vermese,ahirette paraya tamah edip ahlaki ve imanı hiçe saydığın için ceza alacaksın. 114 22 Yanıtla
  • mert çelik: dükkan sahipleri,kendine ait dükkanı istedıgı gıbı kullanamıyormu nedır anlamadık 39 68 Yanıtla
  • İlker Güner: 6500tl ye ödediği dükkan kirasını %80 arttırmış insanlık etmiş, devlete kalsaydin 8125tl verecekti. Adam şimdide P demiş 15000tl. Sen hayırdır amca 8 yıl aldın aldın kazandın neyin zararindasin? Adam iyiki kafasına göre yapmış, yoksa daha çok cebellesirdin. Kendisi yatak yapacakmış, çıkarda sende yatak yapmazsan devlet yatağını yapar hacı amca. 65 18 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Nursuz 46 18 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Seni şeytanın uşağı seni 44 16 Yanıtla
  • Necati Kaya: Paraya tapanlardan. 41 15 Yanıtla
  • Fatih KEŞ: Maşallah Fetva yı vermişsin :) 0 0
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