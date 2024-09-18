Pendik'te Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Pendik'te Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Çatışma

Pendik\'te Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Çatışma

Pendik'te kız meselesi yüzünden çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

18.09.2024 10:09
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Pendik'te aralarında 'kız meselesi' nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında bir arsada silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sekerek olay yerinden kaçtı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün saat 16.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir arsada bulunan ve içerisinde E.Y. ve Y.Y. adlı erkek şahıslar ile N.K. adlı kadının bulunduğu 34 EHT 030 plakalı kiralık otomobilin yakınına, 34 JR 5489 plakalı hafif ticari araç yanaştı. Ticari araçtan inen M.A. 'kız meselesi' nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan E.Y. ve Y.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle silahına davranan M.A., otomobil içerisinde oturan E.Y. ve Y.Y.'ye ateş açtı. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. Çatışmada M.A., E.Y. ve Y.Y. kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. M.A. yaralı halde olay yerinden sekerek kaçtı. E.Y. ve Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. M.A. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yürütüldü. Olayla ilgili olarak, M.A., E.Y., Y.Y. adlı yaralılar ve N.K. adlı kadın ile beraber toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yaklaşık 15 el ateş edildiği ve bazı kurşunların otomobile de isabet ettiği görüldü. Ayrıca otomobil içerisinde yapılan aramalarda bir adet tabanca ele geçirildi. Olaya karışan şahısların kullandığı ticari araç ile otomobil, polisin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, silahlı çatışmaya giren bir şahsın topallayarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Çatışma - Son Dakika

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