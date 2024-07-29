Pendik'te Kriko ile Saldırıya Uğrayan Sürücüye Vatandaş Müdahale Etti - Son Dakika
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Pendik'te Kriko ile Saldırıya Uğrayan Sürücüye Vatandaş Müdahale Etti

Pendik'te meydana gelen olayda, iki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir sürücü, arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Ancak olayı gören bir vatandaş, krikolu saldırgana kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.07.2024 17:04
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Pendik'te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise krikolu saldırgana kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kaya Caddesi üzerinde seyir halinde anlaşmazlık yaşayan 2 araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olaya tanık olan bir vatandaş ise krikolu saldırganın yüzüne kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı. Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kriko ile Saldırıya Uğrayan Sürücüye Vatandaş Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Kriko ile Saldırıya Uğrayan Sürücüye Vatandaş Müdahale Etti - Son Dakika
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