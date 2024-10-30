Pendik'te Kuzen Cinayeti: Genç Kız Bıçaklandı - Son Dakika
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Pendik'te Kuzen Cinayeti: Genç Kız Bıçaklandı

Pendik'te Talip Y., kuzeni Duygu'yu darp ettikten sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü.

30.10.2024 21:44
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Pendik'te korkunç olay: Kuzenini defalarca kez bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Pendik'te bir şahıs, tartıştığı 18 yaşındaki kuzenini önce darp ederek bayılttı, ardından defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde 28 Ekim 2024 tarihinde gece saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da yaşayan Duygu Şahinakrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan genç kız, olay günü kuzeni Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile kuzeni Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kuzeni Duygu Şahin'i darp ederek bayıltan Talip Y. ardından Şahin'i defalarca kez bıçakladı. Evde bulunan diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Talip Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Pendik, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kuzen Cinayeti: Genç Kız Bıçaklandı - Son Dakika

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