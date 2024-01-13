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Pendik'te metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Pendik'te metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Pendik'te bulunan metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, binanın 3. katında başladı ve cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
13.01.2024 - 07:18,  Güncelleme: 07:20
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Pendik'te metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk binanın 3'üncü katı alev alev yanarken, boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangın ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.30 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı şahısların ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede 4 katlı binanın 3'üncü katını alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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