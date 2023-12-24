Pendik\'te Namus Kavgası Hastane Kapısında

Pendik'te, iddiaya göre namus meselesinden iki aile hastane kapısında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında namus meselesinden kavga çıktı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya karışan yaşlı birisinin bastonla saldırması dikkat çekti. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga son buldu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL