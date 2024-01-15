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Pendik'te Perde İşletmecisi Olarak Faaliyet Gösteren İş Yeri Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Pendik'te Perde İşletmecisi Olarak Faaliyet Gösteren İş Yeri Alev Alev Yandı

Pendik'te perde işletmecisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te Perde İşletmecisi Olarak Faaliyet Gösteren İş Yeri Alev Alev Yandı
15.01.2024 - 05:38,
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Pendik'te perde işletmecisi olarak faaliyet gösteren iş yeri, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda dükkan kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Olay, saat 04.00 sırlarında İstanbul Pendik ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Perde işletmeciliği yapılan bir iş yerinden bilinmeyen bir nedenle duman ve kıvılcım çıkmaya başladı. Kıvılcımlar kısa sürede alevlere dönüştü. İş yerinin alevler içinde yandığını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu alev topuna dönen iş yerini söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pendik'te Perde İşletmecisi Olarak Faaliyet Gösteren İş Yeri Alev Alev Yandı - Son Dakika
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