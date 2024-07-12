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Pendik'te Stajyer eczacıya tokatlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te kırmızı reçeteli ilacı alamayan şahıs günler sonra başka ilaç alma bahanesiyle geldiği eczanede stajyere tokat atarak saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce eczaneye gelen bir şahıs antidepresan ilacı satın almak istedi. Eczanedeki görevliler tarafından reçetesiz ilaç satılamayacağı kendisine belirtilince şahıs eczaneyi terk etti. İddiaya göre bugün tekrar eczaneye gelen şahıs böcek ilacı satın almak istedi. Stajyer eczacı ilaç kutusunun arkasında detayları göstermeye çalıştığı sırada şahıs bir anda tokat atarak stajyere saldırdı. Neye uğradığını şaşıran stajyer eczacı, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Tokat atan saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmış, gözaltına alınan şahsın yüzde yüz zihinsel engelli raporuna sahip olduğu öğrenildi.