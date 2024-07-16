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Pendik'te taşlı sopalı kavga kamerada

İSTANBUL - Pendik'te 2 grup arasında kavga çıktı. Taşlar sopalar havada uçuşurken, mahalleli sokağa döküldü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saat 19.00 sıralarında Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Mahalleli sokağa dökülürken, bir bina taşlandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.