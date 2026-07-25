Pendik\'te Tır Bariyerlere Çarptı

Pendik TEM otoyolunda bir tır yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeride düştü.

Kaza, TEM otoyolu Pendik mevkiinde 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli istikametinde seyir halinde olan 10 ADB 147 dorse plakalı tır, TEM otoyolu Pendik ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kasası otoyolu kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri yol üzerinde trafiğin akışını sağlamak için önlem aldı. Tır şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan tır, vinç yardımıyla yol kenarına alınarak trafik açıldı.