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Pendik'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza - Son Dakika
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Pendik'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza

Pendik'te drift yapan ve sosyal medyada paylaşan bir sürücüye 22 bin 885 TL ceza kesildi. Sürücü, drift anlarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şahsa toplamda 22 bin 885 TL idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Pendik\'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza
19.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:27
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Pendik'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza

İSTANBUL - Pendik'te trafikte drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa 22 bin 885 TL ceza kesildi.

Pendik'te 19 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, E.Ş. adlı şahıs otomobiliyle cadde üzerinde drift yaptı. Şahıs aynı zamanda drift anlarını sosyal medya hesabında da paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri E.Ş.'yi yakaladı.

Şahsa drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan bin 671 TL, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmaktan 436 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 22 bin 885 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıs, hakkında trafik Güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza - Son Dakika
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