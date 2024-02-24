Pendik'te Usulsüz Çakar Kullanan Araç Sürücüsüne ve Sahibine 12 Bin 878 TL Cezası - Son Dakika
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Pendik'te Usulsüz Çakar Kullanan Araç Sürücüsüne ve Sahibine 12 Bin 878 TL Cezası

Pendik\'te Usulsüz Çakar Kullanan Araç Sürücüsüne ve Sahibine 12 Bin 878 TL Cezası

Pendik'te gerçekleştirilen denetimlerde çakar kullanarak seyir halinde olan bir araç sürücüsüne ve sahibine 12 bin 878 TL para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, araçta bulunan usulsüz çakar tertibatı da söküldü.

24.02.2024 20:35
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Pendik'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz çakar kullanan araç sürücüsüne ve sahibine 12 bin 878 TL para cezası kesildi.

Pendik Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapılan denetimde seyir halindeki bir aracın çakar tertibatı ile ilerlediğini gören ekipler aracı durdurarak yaptığı kontrollerde araç sürücüsü B.Ş ve S.Y hakkında ışıklı ve sesli işareti veren cihazları mevzuata izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak suçundan toplamda 12 bin 878 TL para cezası kesilirken, usulsüz çakar tertibatının söküldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Usulsüz Çakar Kullanan Araç Sürücüsüne ve Sahibine 12 Bin 878 TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Usulsüz Çakar Kullanan Araç Sürücüsüne ve Sahibine 12 Bin 878 TL Cezası - Son Dakika
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