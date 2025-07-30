Pendik\'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Pendik'te orman yangınlarına karşı yürütülen dron denetimi sırasında ağaçlık alanda uyuşturucu ticareti yapan bir grup tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında Çamlık Mahallesi Aydın Oral Spor Tesisleri çevresinde dron ile kontrol gerçekleştirdi. Denetim sırasında ormanlık alanda bir grup şahsın, spor tesisine gelen kişilere bir şeyler verdikleri ve tekrar alana döndükleri tespit edildi. Durumun değerlendirilmesi üzerine alanda yapılan fiziki takip sonucunda 6 şüpheli belirlendi. Bu kişilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen N.K. ve T.U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada 11.9 gram ve 7 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, ağaçlık alandaki diğer şüpheliler İ.S., A.Y., N.A., M.Y.A., Y.O. ve Y.B.'yi de yakaladı. Şahısların üzerinde 35,5 gram bonzai maddesi bulundu. Bölgede yapılan detaylı aramada ayrıca 7.3 gram, 10 gram, 8.3 gram ve 76.5 gram olmak üzere farklı miktarlarda paketlenmiş bonzai daha bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucu maddeleri Y.B. isimli şahıstan temin ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi. Y.B.'nin üzerinden uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 650 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL