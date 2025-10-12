Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
12.10.2025 15:55
Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Edirne'de evinde perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Çevikol'un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, edirne

Son Dakika 3.Sayfa Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
