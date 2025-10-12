Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Çevikol'un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Perde asarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
