Perde Fabrikasında Yangın

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Perde fabrikasında korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde perde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çerkezköy yolu güzergahında bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren perde fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İddiaya göre, iplik bölümden dumanların yükseldiği gören fabrika çalışanları itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda Tekirdağ İtfaiyesi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.