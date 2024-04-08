Personel yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir apartmanın 4. kattaki personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Yangın saat 12.00 sırasında Aşağı Hisar mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3. kat dairesinde çıktı. Bir firmanın çalışanları tarafından yatakhane olarak kullanılan daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezi'nebildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hep bina içinden hemde merdiven açarak daireye ulaştı. Yangın diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürüldü. Bir firmanın çalışanları için yatakhane olarak kullandığı dairede elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında içeride bulunan malzemeler tamamen yandı.
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