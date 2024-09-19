Peru'da Orman Yangınlarına Acil Durum İlanı

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Peru'da 16 kişinin ölümüne yol açan orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan edildi.

Peru, temmuz ayından bu yana orman yangılarıyla mücadele ediyor. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, 16 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan etti. Yaptığı açıklamada Peru'da 238 yangın kaydedildiğini ve bunların yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını belirten Boluarte, yangınlara yol açması nedeniyle çiftçilere otlakları yakmamaları çağrısında bulunarak, yangınların bir diğer sebebinin ise iklim değişikliği olduğunu ifade etti.

Peru Çevre Bakanlığının verilerine göre ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları yaşanıyor. Yangınların büyük bir kısmının tarım alanlarını genişletmek için kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor.

B Brezilya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan uydu verilerine göre bu yıl Güney Amerika genelinde şimdiye kadar 346 bin 112 noktada yangın kaydedildi, bu 2007'den bu yana görülen en yüksek sayı oldu. - LİMA