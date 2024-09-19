Peru'da Orman Yangınlarına Acil Durum İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Peru'da Orman Yangınlarına Acil Durum İlanı

Peru'da 16 ölümle sonuçlanan yangınlar nedeniyle üç bölgede acil durum ilan edildi.

19.09.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da 16 kişinin ölümüne yol açan orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan edildi.

Peru, temmuz ayından bu yana orman yangılarıyla mücadele ediyor. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, 16 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan etti. Yaptığı açıklamada Peru'da 238 yangın kaydedildiğini ve bunların yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını belirten Boluarte, yangınlara yol açması nedeniyle çiftçilere otlakları yakmamaları çağrısında bulunarak, yangınların bir diğer sebebinin ise iklim değişikliği olduğunu ifade etti.

Peru Çevre Bakanlığının verilerine göre ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları yaşanıyor. Yangınların büyük bir kısmının tarım alanlarını genişletmek için kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor.

B Brezilya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan uydu verilerine göre bu yıl Güney Amerika genelinde şimdiye kadar 346 bin 112 noktada yangın kaydedildi, bu 2007'den bu yana görülen en yüksek sayı oldu. - LİMA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Politika, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Peru'da Orman Yangınlarına Acil Durum İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Peru'da Orman Yangınlarına Acil Durum İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement