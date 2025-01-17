Peru'da Polis Helikopteri Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Peru'da Polis Helikopteri Acil İniş Yaptı

Peru\'da Polis Helikopteri Acil İniş Yaptı

Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, kaçak madenciliği operasyonu sırasında dağlık alana acil iniş yaptı.

17.01.2025 15:34
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Güney Amerika ülkesi Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş gerçekleştirdi.

Peru'nun Amazonas bölgesine bağlı Condorcanqui'de 11 polisin bulunduğu helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yaptı. Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Helikopterin acil iniş nedeni henüz bilinmiyor. - LİMA

Kaynak: İHA

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