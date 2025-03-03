Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü - Son Dakika
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Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

Diyarbakır'da petrol sahasında meydana gelen iş kazasında 3 çocuk babası Çetin Çakır hayatını kaybetti. Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parça, Çakır'ın göğsüne isabet etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Çakır, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Küçükakören Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.03.2025 13:19
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Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında meydana geldi. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic:
    öldü nedir. hayatını kaybetti vs yazin 15 2 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 13 0 Yanıtla
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