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Piknik alanında çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BURSA - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri ormana sıçramadan söndürdü.

Merkez, Osmangazi ilçesi Ovakça Mahallesi Dede Tepe mevkii piknik alanında meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekiler yangına müdahale ederken, 112 Ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye, yangına hızla müdahale ederek alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.