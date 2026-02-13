Pınar Kaynak Davasında Yeniden Yargılama - Son Dakika
Pınar Kaynak Davasında Yeniden Yargılama

Pınar Kaynak Davasında Yeniden Yargılama
13.02.2026 23:28
Pınar Kaynak'ın cinayeti davasında yeni karar sonrası Trabzon'da adalet yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da 9 yıl önce ormanlık alanda öldürülen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın davasında, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen yargılamada hüküm açıklanması sonrası yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da yaklaşık 9 yıl önce ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görüldü. İkinci kez yapılan yargılamanın karar duruşmasında sanık Mustafa Gülyüz, nitelikli cinsel saldırı ve cebirle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçlamasıyla yargılanan diğer sanık Necati Parmak ise beraat etti.

Kararın ardından Trabzon'da adalet çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan sessiz yürüyüşte, "Pınar için adalet" yazılı pankart taşındı. Yürüyüş, Atatürk Alanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Pınar Kaynak'ın kardeşi İsmail Kaynak, "A.K. ve N.P.'nin kapsamlı bir şekilde tekrar incelenmesini talep ediyorum. Başka Pınar'lar ölmesin" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trabzon, Suç, Son Dakika

3. Sayfa, Trabzon

SON DAKİKA: Pınar Kaynak Davasında Yeniden Yargılama - Son Dakika
