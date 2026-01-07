Pınarhisar'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
Pınarhisar'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

07.01.2026 18:37  Güncelleme: 18:53
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde park halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik aksamındaki şaseden çıktığı tahmin edilen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pınarhisar ilçesi 305. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Pöke'ye ait park halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve araç sahibi, vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin ön kısmını tamamen sararken, olay yerine gelen Pınarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında aracın yakınındaki binalardaki vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilde ağır hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

