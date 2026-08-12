Pitbull\'un Kediyi Telefi Tepki Çekti

Adana'da ağızlıksız gezdirilen pitbullun telef ettiği kediyi besleyen vatandaşlar, köpeğin sahibine tepki gösterdi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı. Sahibinin durdurmaya çalıştığı köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. Bu sırada kadın, yardıma gelen vatandaşların polisi aramaları üzerine, "Polisi aramayın" diye yalvardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kadın daha sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.

"Bir sefer benim kızıma saldırmıştı"

Telef olan kediyi mahallelerinde besleyen vatandaşlardan Hamit Kaya, olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Kediyi biz besliyorduk, apartmanımızın kedisiydi. Köpekleri gezdiriyorlar ama ağızlarında ağızlıkları da yok. Kediyi gördüğü zaman saldırıyor köpek. Köpekleri gezdirirken biraz dikkat etsinler, ağızlıklarını taksınlar. Köpekler toplansa iyi olur, sokaklarda başıboş köpekler hala geziyor. Tehlikeli, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Hatta bir sefer benim kızıma saldırmıştı" dedi.

"O kadını Allah'a havale ediyorum"

Olayı seyretmeye vicdanının el vermediğini söyleyen Şakibe Ulus ise, "Hayvan seven var, sevmeyen var; korkan var, korkmayan var. Onun için insanlar hayvan sahipleniyorsa lütfen sokağa salmasınlar. Sokakta gezdirmek istiyorlarsa tasmasız kesinlikle gezdirmesinler, ağızlık taktırsınlar. ya sahipleniyorsanız sahiplendiğiniz hayvanlara sahip çıkın; sahiplenemiyorsanız da barınağa verin, barınak sahiplensin. Ben o kadını Allah'a havale ediyorum, senin köpeğin değerliyse o sokaktaki can da değerlidir. Ben onu Allah'a havale ediyorum, yapmaması gereken bir şey yapmış. İnsanlara hayvanları sevin diyorum" ifadelerini kullandı.