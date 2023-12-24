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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan (25), memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
24.12.2023 - 19:10,
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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan (25), memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından karayoluyla ile Kayseri'den naaşı Sorgun'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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Ahmet Arslan, Yozgat, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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