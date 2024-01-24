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Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı - Son Dakika
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Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı

Adıyaman'da, polis ekiplerinin operasyonuyla piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir çete yakalandı. Çalışmalar sonucunda çetenin kullandığı kafede yapılan operasyonda 99 adet 100'lük banknot ve 49 adet 200'lük banknot ele geçirildi. Toplamda 19 bin 700 TL sahte para muhafaza altına alınırken şahıslar gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
24.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:18
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Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, piyasaya sahte para sürmeye çalışan çetenin üyeleri polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da B.T., A.B., C.C., Y.U., ve F.S., isimli şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından şahısların sürekli bulunduğu kafeye operasyon düzenlendi. Operasyonda kafenin depo kısmında 99 adet 100'lük banknot, 49 adet 200'lük banknot ele geçirildi. Dışarıdan Adıyaman'a getirilerek piyasaya sürülmek istenilen toplam 19 bin 700 TL sahte para muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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