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PKK/KCK'nın sözde sorumlusundan Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

PKK/KCK\'nın sözde sorumlusundan Avrupa\'ya kaçamadan yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, ortak bir operasyonla terörist Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçmadan yakaladı. Terörist, Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Kızıl, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarında faaliyet gösteren ve aranan bir teröristti.

23.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen 'Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK'nın sözde sorumlusundan Avrupa'ya kaçamadan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/KCK'nın sözde sorumlusundan Avrupa'ya kaçamadan yakalandı - Son Dakika
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