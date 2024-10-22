Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden 3 kişiyi yakaladı. PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren 3 kardeşten 2'si Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK/KCK Şebekesine Operasyon: 3 Kardeş Yakalandı - Son Dakika
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